A su juicio, se deben asesorar jurídicamente para saber si conviene solicitar un amparo colectivo o que cada senador lo trámite en lo individual, bajo el argumento de que no se respetó el voto en esta elección.

Sin embargo, el coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, subrayó que no hay una vía jurídica clara, excepto la del amparo, aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló ya la improcedencia en casos similares, bajo la consideración de que las designaciones o remociones son actos soberanos de los legisladores.

Igualmente, el coordinador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, resaltó que presentarán un amparo, ya que no están de acuerdo con la elección de la activista. Recordó que ante el pleno, su bancada demandó la reposición de todo el procedimiento de selección.

Marko Cortés, dirigente del PAN, señaló a su vez que el zafarrancho registrado durante la toma de protesta de la ombudsperson muestra que el gobierno está dispuesto a hacer lo que sea, aunque ello implique vulnerar la ley.

Por separado, la senadora panista Kenia López Rabadán resaltó que ni en sus peores épocas, el PAN o el PRI se atrevieron a actuar así, poniendo en riesgo a la CNDH .

Su compañera de bancada, Xóchitl Gálvez, aseguró que la relación PAN-Morena está rota, ya que además de “robar votos para lograr la elección de Rosario Piedra, nos espían y nos mienten, ya que ofrecieron reponer la votación, pero no lo hicieron .

Igualmente, el senador Gustavo Madero negó haber jaloneado a la presidenta de la mesa directiva, Mónica Fernández. Me echaron montón, yo era el único del PAN y ellos eran muchos más. En varias ocasiones le dije que no traía nada, pero los jaloneos no cesaron hasta que terminé en el piso , sostuvo.