Está bien, pero no por eso se va a dejar de tomar una decisión para que este asunto tan importante esté en manos de gente con sensibilidad, de gente honesta, que no sean tapaderas, que no sean alcahuetes de nadie. Para nosotros es un orgullo poder decir que el Estado mexicano ya no es como era antes, el principal violador de los derechos humanos .

Ayer el Presidente cumplió años, por lo que recibió regalos –que llegaban a Palacio Nacional– y felicitaciones. Quiero gradecerles porque hoy, que es mi cumpleaños, me han hablado, me han mandado recados , indicó.

Al preguntarle sobre la privatización del agua en algunas entidades, el mandatario señaló que su gobierno descartó cualquier posibilidad de que a nivel federal se promueva una iniciativa en ese sentido.

Incluso narró que hacia finales de la pasada administración había una iniciativa que tenía previsto avanzar en un esquema privatizador, el cual fue cuestionado por los legisladores que entonces tenía Morena y se logró frenar.