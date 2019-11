Fabiola Martínez

La Secretaría de Gobernación (SG) otorgó una visa humanitaria al ex presidente de Bolivia Evo Morales, así como a sus dos acompañantes: Álvaro García Linera, ex vicepresidente, y Gabriela Montaño, ex ministra de Salud, con quienes llegó a México el martes pasado.

Por lo pronto quiero compartirles que en el ámbito de nuestras responsabilidades la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración (INM), ya le otorgó una visa humanitaria; como lo hemos estado haciendo con algunos migrantes, él ya tiene una visa humanitaria, lo que le da la calidad de estar legalmente en nuestro país , dijo la titular de la SG, Olga Sánchez Cordero, al tiempo que subrayó que este episodio no afecta la relación con Estados Unidos.

En entrevista, la funcionaria comentó que la familia de Morales aún no llega a México, pero seguramente así será.

Sánchez Cordero explicó que después de la emisión de la visa humanitaria, el ex mandatario de Bolivia decidirá si desea también tener la condición de refugiado.