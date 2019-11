E

l sueño industrializador del México preneoliberal terminó en pesadilla y ese sector va de mal en peor; de hecho, está en la lona, cada día más dependiente del exterior y sin visos de mejoría ante la ostentosa falta de una política pública que lo reactive y lo considere como lo que es: estratégico para la economía nacional.

En este sentido, el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC) analiza la situación en el sector, y de su análisis se toman los siguientes pasajes. Va, pues.

El sector industrial de México acumula 12 meses de caídas consecutivas. Por ello, es innegable que la industria nacional se encuentra en su tercera recesión del siglo XXI. ¿Qué debería aplicarse ante dicha situación? Una política industrial contra cíclica. ¿Por qué no se hace? El presidente López Obrador ha reiterado que no cree en que la mejor política industrial es la que no existe . No obstante, parece que la directriz del titular del Poder Ejecutivo no es suficiente: México sigue aplicando la lógica de un modelo económico que no considera estratégico al sector industrial.

El costo social, económico y de desarrollo para el país sigue acumulándose por la tercera cadena de retrocesos más grande durante el siglo XXI en el sector industrial: entre 2008 y 2009 se acumularon 18 meses con tasas anuales negativas: entre 2001 y 2002 fueron 20 meses con variación negativa; hasta el momento se acumulan 12 caídas (octubre 2018-septiembre 2019). Un aspecto por resaltar es que la actual fase de precarización industrial muestra que el problema es estructural, no coyuntural ni de origen externo.