ste viernes será dada a conocer la forma en que el gobierno federal realizará la consulta pública referente a la construcción del Tren Maya. Se hará en 230 poblaciones de cinco estados, durará mes y medio y estará a cargo de Adelfo Regino, quien dirige el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). Para afinar los detalles se reunieron ayer con el Presidente de la República varios funcionarios relacionados con el tema.

A diferencia de los ejercicios hasta ahora realizados, que no han tenido obligatoriedad o condición vinculatoria (es decir, que lo determinado en esos ejercicios tuviese que ser ejecutado por las autoridades correspondientes) ni garantías mínimas de certeza democrática, la consulta sobre el Tren Maya deberá cumplir con los requisitos de las nuevas normas jurídicas en el ámbito nacional y, específica y fundamentalmente, con lo establecido en tratados internacionales para garantizar que comunidades indígenas puedan emitir su voto de manera informada y segura.

Es decir, no más consultas convocadas para otros temas y luego habilitadas como votaciones a mano alzada o remedos mal montados como sucedió en el caso del Proyecto Integral Morelos, que incluye a la termoeléctrica de Huexca, contra lo cual luchó Samir Flores, ejecutado en la víspera de una de esas consultas , sin que su caso haya sido esclarecido hasta ahora. En el caso del Tren Maya, tendrá que cumplirse puntualmente lo establecido mediante reformas recientes a la Constitución y leyes secundarias, y lo relacionado con las reglas internacionales correspondientes.