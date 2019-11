No escribo imparcialmente. En abril de 1998, doña Rosario y Eureka participaron activamente para que yo fuera presentado, torturado y todo, pero con vida, en el penal de Ixcotel, Oaxaca. Después lograron sacarme de la celda de castigo. ¿Y la autónoma CNDH de entonces qué hizo ante mi caso y el de 105 miembros del Consejo Indígena Popular de Oaxaca, Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM) a quienes nos quebraron piernas, brazos, costillas, cabeza y demás? Nada.

El proceso de nombramiento muestra la incapacidad de víctimas, organizaciones y ciudadanos de convenir nombramientos distintos y nos hace preguntarnos: ¿De verdad compitieron para mejorar la defensa de los derechos humanos y no por el cargo, financiamiento, palancas, aparato y otros etcétera? ¿Por qué los vociferantes no ponen la misma pasión contra los violadores de derechos humanos, búsqueda de desaparecidos, defensa de migrantes o liberación de presos políticos?

Esto exhibe los teatros que son capaces de armar los grupos oligarcas a quienes los gobiernos populares les insultan y al no poder sostener su nociva agenda neoliberal, recurren a los golpes de Estado para imponer su visión de que el humano es solamente una parte de una maquinaria a la que hay que darle apenas para subsistir y pague hasta por respirar.

Varón de nuestra raza, / équite egregio de las altas tierras / entre dos Sierras Madres, / noble por español y por azteca, / tú has sentido solícito y piadoso / –sonrisa paternal, mano fraterna– / el rudo parto de la vieja España, / y a la que va a nacer España nueva / acudes con amor, Méjico, libre / libertador que el estandarte llevas de las Españas todas: / ¡Te colme Dios de luz y de riquezas!

En 2005, un visitador de la independiente institución participó en el seguimiento a medidas cautelares de la CIDH. Cuando frente a él y otros testigos, el gobierno de Ulises Ruiz amenazó con matarme, el funcionario huyó y ni siquiera reportó lo sucedido. Más todavía, la imparcial CNDH actual jamás atendió nuestra petición de retorno, menos ha visto el caso de Pablo López Alavés, ecologista indígena zapoteco y miembro del CIPO-RFM, preso desde 2010 sin haber cometido delito.

La actual presidenta del organismo tiene el beneficio de la duda de una víctima. Le toca lograr que la CNDH deje de ser alcahueta de las autoridades en turno, y ser apoyo efectivo para quienes sufran abusos. Espero que mire a los héroes del presidente López Obrador (trabajadores migrantes de Canadá) y a los exiliados. Ojalá no nos olvide, como lo hizo el muy legítimo ombudsman saliente. El tiempo dirá si nosotros o sus detractores se equivocaron.

Raúl Gatica, indígena ñuu savi, exiliado en Canadá

Escala conflicto vecinal

En el Fraccionamiento Paseos del Río, en el Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, resultamos ganadores el pasado 11 de junio y formamos la Asociación de Colonos de Paseos del Río Emiliano Zapata AC.

Como no había sucedido en seis años, se realizaron todos los trámites legales para su protocolización, a la vez que nos hemos dedicado a trabajar intensamente para lograr el fin de: Fomentar la armonía y mutua colaboración para que las actividades o beneficios lleguen a todos los habitantes , durante los tres años de la presente administración.

Sin embargo, un grupo de vecinos encabezados por el ex tesorero y 11 colonos han obstaculizado nuestra labor y han dividido a la comunidad, incluso con amenazas a algunos de los integrantes del consejo directivo; además tienen retenidos ilegalmente dineros de la asociación. La presidencia y la comisión de vigilancia no han convocado a asamblea general extraordinaria para renovar la mesa directiva, toda vez que las escrituras marcan el 10 de junio de 2021 para tal efecto.

Por lo anterior, exigimos a la banca BBVA, sucursal Temixco, Morelos nos devuelva nuestra cuenta, cancelada con pretexto de nueva protocolización, y nos indique los datos de la notaría a la brevedad para hacer las aclaraciones pertinentes, ya que no fuimos notificados en tiempo y forma por la directora de BBVA. Ya pedimos a su vez a la Condusef (4 noviembre 2019/170/23336) intervenga de manera expedita para retomar los trabajos y la normalidad.

Julio César Murguía Raya

Solicitan señal a Telmex

Una vez más pidiendo a Telmex nos instale una terminal de teléfono cerca para contratarle una línea fija con Internet. Y hasta paneles solares le compraríamos.

Estamos en las coordenadas 19 grados 12 minutos latitud norte y 99 grados 13 minutos longitud oeste, alcaldía Tlalpan. No tenemos ni señal digital. Falta todo por acá. No, no hay empresas ni harán grandes negocios.

Jorge Arenas

Invitaciones

Marcha Zombi Neza

Se invita a la Marcha Zombi Neza, el próximo sábado, la cual llega a sus seis años. El evento es familiar, de libre convocatoria y gratuito. Promueve y difunde la cultura zombi, abanderando una causa social como el resto de las marchas zombis del país, que en este caso será el acopio de alimentos para mascotas que han sido rescatadas de la calle. La marcha tendrá como punto de concentración desde las 10 horas, el Corredor Cultural Nezahualcóyotl, en avenida Pantitlán y a las 14 horas, la horda de zombis saldrá con rumbo a avenida Sor Juana, hasta el Palacio Municipal en avenida Chimalhuacán.

Entre las actividades previas a la caminata habrá presentación del libro Fecha sideral, con la presencia del autor; concurso de disfraces, coreografías, pabellones de maquillaje, venta de artículos del género de terror-horror; y a quienes lleguen temprano se regalarán 200 caracterizaciones gratis. Para este año se calcula una asistencia de más de 4 mil muertos caminantes. Roberto León Abrego García

Conferencias

La conferencia México y su oportunidad para una rápida transición energética será impartida por Eduardo Rincón, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.Hoy a las 12 horas, en el auditorio Carlos Graef del Conjunto Amoxcalli en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Gerardo Ruiz

Presentación editorial

Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras (DEAS-INAH), hoy a las 17 horas, con la presentación editorial Dionisio, el niño del tren del norte, de Paulina del Moral. Presentan Rosa María Garza Marcué y Francisco Javier Guerrero. Museo Nacional de las Culturas del Mundo, Moneda 13, Centro. Francisco Javier Guerrero Mendoza