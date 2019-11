El desafío más grande está en los temas de inclusión financiera, es decir, nosotros podemos llegar a toda la población bancarizada, pero llegar a los demás es un poco más difícil, porque todavía la banca no encuentra la respuesta a la pregunta de ¿por qué debo tener una cuenta bancaria? , dijo en conferencia.

BBVA México se ha puesto como objetivo incorporar en los próximos tres años a los servicios financieros formales a la mitad de la población que ahora no los utiliza. El intermediario bancario calculó que, actualmente, al menos cuatro de cada 10 adultos carece de una cuenta bancaria.

Si bien, expuso, el Banco de México (BdeM) se adelantó al poner en marcha el CoDi (Cobro Digital), es algo que da respuesta para un sector particular de la población que es el que vende, el que es una persona física y no tiene una empresa, no entiende el beneficio de una cuenta; CoDi permite empezar a vender y que haya dinero electrónico .

Nájera Alva, precisó que mediante el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro se ha demostrado a los jóvenes los beneficios de tener acceso a servicios financieros, y eso es un avance.

Digitalización como una primera respuesta

Otro de los canales por los que BBVA México, institución de mayor presencia en el sistema, opta por incrementar la demanda de cuentas o productos bancarios es por las vías digitales, al permitir que las personas puedan hacer todas las consultas o transacciones desde un dispositivo celular.