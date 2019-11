Abril del Río

Jueves 14 de noviembre de 2019, p. a12

Paola Espinosa aprecia el Premio Nacional de Deportes como un incentivo que la hace “más feliz de lo que ya era“ y sobre todo la motiva en su preparación rumbo a Tokio 2020, donde buscaría una tercera medalla olímpica.

La atleta de 33 años recibirá el PND por cuarta ocasión, en 2003, 2007 y 2009 se hizo merecedora por resultados como atleta, y ahora será en el rubro de trayectoria.

Me hace sentir muy feliz, creo que es un reconocimiento a la trayectoria, con un cúmulo de medallas en Juegos Centroamericanos, Panamericanos, poniendo récords en mi deporte, con preseas súper importantes para mi país, dos medallas olímpicas , expuso la clavadista, al llegar a esta ciudad en un viaje relámpago de Guadalajara para atender asuntos personales.

Por eso es que me hace muy feliz, me pone también un poco de nostalgia por tantos años haciendo lo que más me gusta, lo que me apasiona con buenos resultados, y creo que todo esto ha sido con base en el trabajo, esfuerzo, dedicación, y como lo he dicho antes, también estoy muy agradecida con mi entrenador, Iván Bautista, que junto conmigo tengamos esas ilusiones y esas ganas con otro pase olímpico, así que estoy completamente feliz , subrayó.

Para asistir a sus quintos Juegos Olímpicos, Paola Espinosa deberá defender el boleto olímpico que ganó para el país, junto con Melany Hernández, en la prueba de tres metros sincronizados, al subir al podio en el tercer lugar en el pasado Campeonato Mundial de Natación de Gwangju, Corea del Sur.