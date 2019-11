Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Jueves 14 de noviembre de 2019, p. a11

Una lesión de pubitis dejó al mexicano Gonzalo Pineda sin equipo hace cinco años en la Liga Mx, por lo que el entonces jugador tuvo que costear por su cuenta el tratamiento que incluía una cirugía y rehabilitación. Al recuperarse encontró un espacio en el joven Seattle Sounders, equipo que también le dio la oportunidad de incursionar como auxiliar técnico y con el que festejó el domingo un título de la MLS.

Pineda es uno de los pocos mexicanos que han buscado oportunidades en el extranjero para trabajar en el área técnica, aunque aclaró que en su caso fue circunstancial.

“Muchas veces el atrevimiento de salir de México viene por la necesidad de una oportunidad. Después de jugar con Querétaro me quedé sin contrato y tenía una lesión, algunos equipos me buscaban, pero al ser sincero y decir que tenía pubitis y que necesitaba una cirugía no me ficharon.

Tuve que rehabilitarme solo, pagar mi cirugía y entrenadores para mantener el ritmo. De repente se dio la oportunidad de venir a Seattle donde empecé mi carrera para desarrollarme de entrenador.

El Seattle fue contundente en esta temporada al eliminar en los playoffs a Los Ángeles, que se perfilaba como favorito por tener al goleador mexicano Carlos Vela, y vencer 3-1 a Toronto para conseguir su segundo campeonato de la liga estadunidense.

Fracasos y baches