Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Jueves 14 de noviembre de 2019, p. a10

La ex jugadora Alicia Pelé Vargas, quien fue parte de la selección nacional que participó en los Mundiales de 1970 y 1971 y que el pasado martes fue investida al Salón de la Fama del Futbol Internacional, confió en que este reconocimiento servirá a las actuales y futuras generaciones de futbolistas mexicanas como una motivación para que sigan contribuyendo al crecimiento del balompié femenil del país.

De alguna forma, esta investidura compensa todo el esfuerzo que hicimos hace más de cuatro décadas un grupo de mujeres que lo único que quería era jugar futbol y poner en alto el nombre de México. Tal vez (el reconocimiento) llegó un poco tarde, pero al menos se hizo, y creo que en este momento de trascendencia para el balompié femenil puede ayudar a hacerlo mucho más visible , señaló en entrevista con La Jornada.

Consideró que pese al rezago de casi 50 años que existe en el futbol mexicano de mujeres, tras la exitosa participación del Tri en dichas Copas del Mundo, donde obtuvo el tercer lugar en Italia 1970 y el segundo en México 1971, la Liga Mx Femenil va por buen camino ; no obstante, apuntó que aún le hace falta consolidarse, pues todavía queda mucho camino por recorrer .