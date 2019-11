▲ El ex presidente de Bolivia Evo Morales saluda a la gente al término de la ceremonia en la que fue declarado huésped distinguido de la Ciudad de México. Foto Cristina Rodríguez

Rocío González Alvarado y Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada

Jueves 14 de noviembre de 2019, p. 35

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dio la bienvenida al ex presidente de Bolivia Evo Morales y le entregó una medalla y un pergamino que lo declaran huésped distinguido de la Ciudad de México por su destacada trayectoria en el ámbito político internacional.

En el antiguo Palacio del Ayuntamiento, acompañada de los representantes de los poderes Legislativo y Judicial, diputados locales, integrantes de su gabinete e invitados especiales, la mandataria afirmó que como gobernante y con la convicción de que representa a un pueblo solidario y libertario, hacía esta distinción.

Consideró que siempre hay que defender los principios por los que se ha luchado, pero aún más en los momentos donde la ambivalencia, el no posicionamiento y el vacío son símbolos de cobardía. A todos nos juzga la historia, por eso hoy no sólo le damos la bienvenida, sino que lo nombramos, Evo Morales, huésped distinguido de la Ciudad de México , expuso.

Sheinbaum afirmó que la postura que asumió el presidente Andrés Manuel López Obrador de dar asilo político al ex presidente de Bolivia es la reivindicación de la mejor tradición de México en su política internacional.

Explicó que la distinción se otorgó conforme al protocolo para la entrega de preseas del gobierno local, en el que se establece que se nombrará huésped distinguido no sólo a gobernantes locales e internacionales, sino también a figuras cuya trayectoria haya destacado en el ámbito político internacional, como ex presidentes y ex ministros.

Pero más allá de los protocolos, apuntó que este nombramiento obedece a la labor de Morales como presidente constitucional de Bolivia en materia económica y social.