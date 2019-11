Advirtió que si prosperan iniciativas que buscan una captura política, estaría en riesgo la democracia mexicana, no el INE . Asimismo, dijo que le queda claro que la iniciativa no tiene el apoyo de todo Morena ni del Ejecutivo federal, sino que es sólo la propuesta de un legislador.

Coincidió en lo anterior la presidenta nacional del partido, Yeidckol Polevnsky, quien dijo: efectivamente, no es una iniciativa de Morena, no estamos de acuerdo en que alguien hable en nombre del instituto político cuando a veces no son ni militantes .

Sobre la posibilidad de que el INE colabore con la Secretaría de Gobernación para crear una cédula de identidad, Córdova recordó que hay un impedimento constitucional para compartir la base de datos de las credenciales de elector.