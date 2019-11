Los panistas advirtieron que van a impugnar el procedimiento ante el Poder Judicial. Se dijeron traicionados, después de que la votación de la terna no se repitió, como lo había propuesto cerca del mediodía el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, porque al final los integrantes de su bancada lo rechazaron.

Desde muy temprano, los panistas se movilizaron. Tapizaron la entrada y luego el salón de plenos con mantas y pancartas en que acusaron a Morena de fraude. Amenazaron incluso con impedir la toma de protesta de Piedra Ibarra, de llevar cerdos al recinto, pero todo se desactivó con el ofrecimiento que el senador Monreal hizo de que se repusiera la votación.

Al mediodía, Monreal anunció su propuesta de repetir la votación de la terna, propuesta que, dijo, dejaba su cabeza pendiendo de un hilo , pero lo hacía para que no quedaron dudas de la honorabilidad de los legisladores de Morena, y más tarde en tribuna lo reafirmó, pero condenó la violencia del PAN y adelantó que su grupo, el mayoritario, votaría en libertad.

Durante la sesión se desecharon cuatro mociones, tres del PAN y una de Emilio Álvarez Icaza, por las que se pretendía reponer todo el procedimiento, es decir, que se regresara la terna a comisiones y se integrara una nueva.

No pasaron, pese que senadores del PAN insistieron una y otra vez en que hubo 116 votos, pero sólo se contaron 114 y sobre éstos es que Rosario Piedra, con 76 sufragios, obtuvo la mayoría calificada. Los priístas Jorge Carlos Ramírez Marín y Claudia Ruiz Massieu se sumaron a esa postura.

Morenistas, entre ellos Germán Martínez, argumentaron que 116 senadores fueron a la urna, pero sólo 114 votaron, porque dos no introdujeron la cédula, sino un sobre y una hoja en blanco, que no contaron.

Se votó luego la moción de Monreal y para sorpresa del PAN, se desechó por 64 votos en contra, 46 a favor y nueve abstenciones. No tiene por qué repetirse, pues fue validada el jueves pasado, no somos rateros , advirtió Félix Salgado. Se robaron dos votos , replicó la panista Xóchitl Gálvez, quien los llamó puercos, marranos, cochinos .