En cuanto a Estados Unidos, negó que hayan existido contactos para comunicar la decisión. Ebrard aseguró que hay respeto mutuo, un reconocimiento del peso de México y su democracia. Es un gobierno vigoroso, fuerte, legítimo y respetado. Eso determina que la relación entre ambos países no sea de sumisión, sino en el respeto, en la coexistencia de dos ideas distintas . Por eso no hemos tenido un reclamo ni espero que lo tengamos, agregó Ebrard.

El canciller Marcelo Ebrard defendió la iniciativa mexicana de conferirle asilo a Morales: ¿tenía México o no que ofrecer asilo para proteger la vida de Evo Morales? Sí, y eso la historia lo va a reconocer . Se trataba de la integridad de la persona, no es una calificación política el derecho al asilo , pero México actuó en congruencia con su tradición de asilo, que se apega a la Constitución y a la Doctrina Estrada, que se extenderá al resto de bolivianos que también lo han solicitado.

Después de una agitada madrugada que requirió de intensos esfuerzos de la cancillería con el fin de asegurar el traslado del ex presidente de Bolivia Evo Morales a México, el jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, reivindicó la operación diplomática: “No nos estamos peleando con nadie, estamos llevando a cabo una política de principios con apego a la Constitución (…) Yo di la instrucción de ofrecer el asilo”.

Para Ebrard no habrá consecuencias para la aprobación del tratado comercial en América del Norte, porque se trata de ámbitos diferentes. Estados Unidos no ha establecido, ni lo hará, una relación con México con base en criterios de ese tipo, porque si así fuese no habría buena relación entre los dos países.

Durante la conferencia, López Obrador expresó su beneplácito con el trabajo de la cancillería, con lo que se retoma lo mejor de la historia diplomática de México en un asunto que reconoce la importancia que tenido en el país el derecho de asilo, garantizar a perseguidos políticos asilo .

Dijo entender la inconformidad en las posturas conservadoras, pero en este caso me siento muy orgulloso de encabezar un gobierno en donde se garantiza el derecho de asilo. Es un timbre de orgullo. Por eso, mi reconocimiento al secretario de Relaciones Exteriores, al cuerpo diplomático .

Ebrard, satisfecho

–¿Está usted satisfecho? Se preguntó al canciller.

–Diría que sí. Estamos satisfechos porque fue muy difícil y la diplomacia mexicana salió avante.

–¿Quién ganó? ¿Quién perdió?

–Gana, en primer lugar, la tradición mexicana al derecho de asilo, la diplomacia mexicana, porque fue complicado, fue difícil. Esto se va a demostrar que fue lo mejor que pudo haber ocurrido y gana la posibilidad de una salida democrática en Bolivia.

Ebrard reiteró sus críticas al desempeño de la Organización de Estados Americanos en las horas críticas en Bolivia, incluso tras conocerse la convocatoria de Morales a nuevas elecciones.