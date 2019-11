Y

a han conversado mucho, lo que falta es acción y que comience a rodar el dinero de las inversiones para salir del estancamiento económico. Ayer nuevamente se reunió un grupo de empresarios con el presidente López Obrador, confirmaron su compromiso de invertir en 2020 alrededor de 160 mil millones de pesos (35 mil millones de dólares aproximadamente). Lo sobresaliente del encuentro es que ya definieron dónde y cuándo se harán las obras. Eligieron 15 proyectos de infraestructura, principalmente en comunicaciones y transportes. Serán financiados totalmente por la iniciativa privada, según los términos del acuerdo. Ya cuentan con concesiones, autorizaciones ambientales y de derecho de vía, lo que falta es que comiencen a hacer ruido los motores de las máquinas. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Lomelín, ha desplegado su mejor esfuerzo. El 1º de diciembre se darán a conocer los detalles.

Chile: desplome de peso y Bolsa

El orgullo del neoliberalismo está en serios problemas. El peso chileno se desplomaba ayer 5%, al superar 800 unidades por dólar. En tanto, el índice IPSA de la Bolsa de Comercio de Santiago se hundía 3.85%, a 4.471,50 puntos, de acuerdo con información de Reuters. El mercado en general está nervioso, lo que está llevando a los inversores y al mercado en general a volcarse al dólar como medida de resguardo , dijo un operador en Santiago, citado por Reuters. Bloqueos de vías y ausencia de transporte afectaban el martes la capital chilena, en una nueva jornada de protestas y con el llamado a paralización por parte de empleados públicos, estudiantes y otras organizaciones. El ofrecimiento de una nueva Constitución no calmó los ánimos, lo que quieren los chilenos, en primer lugar, es que el presidente Sebastián Piñera se vaya.

Laberintos morenistas