Ap

Periódico La Jornada

Miércoles 13 de noviembre de 2019, p. 29

Atlanta. El ex presidente estadunidense Jimmy Carter se recuperaba ayer luego de ser sometido a una operación para aliviarle la presión encefálica derivada de una hemorragia cerebral relacionada con una caída reciente. La cirugía realizada en el Hospital de la Universidad Emory por un hematoma subdural (sangre en la parte superior del cerebro) no tuvo complicaciones, aseguró Deanna Congileo, portavoz del Centro Carter. El ex mandatario, de 95 años, permanecerá en el nosocomio bajo observación, indicó Congileo.