Rubén Villalpando

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 13 de noviembre de 2019, p. 32

Ciudad Juárez, Chih., A causa de la violencia que hay en la entidad, el clúster (agrupamiento industrial) minero de Chihuahua recomendó a sus asociados extremar precauciones y cumplir con los protocolos de seguridad, evitar traslados de personal entrada la tarde o de noche y no hacer frente a retenes colocados en las zonas donde estén las empresas, porque desconocen si son de la autoridad o de grupos delictivos que operan en la región minera.

El director de las empresas del sector en la región, Gerardo Durán, pidió a los asociados que respeten el protocolo de seguridad en las carreteras y conducir sólo de día.

Otra de las sugerencias, las cuales dio a conocer en sus redes sociales, es que trabajadores y provedores no hagan ostentación de sus posesiones al viajar, no escuchen narcocorridos en zona serrana, mantengan un bajo perfil en público y cumplan con todas las medidas de seguridad que conocen para que no haya situaciones que pongan en riesgo su integridad.