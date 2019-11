–En parte porque no perteneció a un grupo de periodistas establecidos en la televisión privada, se fue por el camino de los medios públicos siempre menospreciados por la TV y radio privadas; entonces, no tuvo la fama, ni el prestigio, ni tantas puertas abiertas como lo pueden tener los personajes de los medios privados. Sin embargo, justo en esta aparente oscuridad o anonimato, hizo muchas cosas.

Tengo la impresión de que él no hacía mucha amistad con periodistas líderes de opinión que hoy conocemos o conocimos. No buscaba la fama. Por eso al final del documental le pregunto qué buscaba al ir a la política (al fallecer el 25 de marzo era diputado local de Morena). Para mí tuvo poder en su momento, aunque dijo que no; sin embargo, lo utilizó para hacer algo, no para presumir.