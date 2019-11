El programa piloto, destinado a migrantes que arriben a esta zona de Oaxaca, se implementa a sugerencia del sacerdote católico Alejandro Solalinde Guerra, quien encabeza el refugio Hermanos en el Camino, cuya sede se encuentra en Ciudad Ixtepec.

¿Cómo no voy a sonreír, si el dinero ayuda mucho?, no sé ni cómo le he hecho para sobrevivir. Es duro venir sin papeles; he caminado largas horas y tampoco en el tren no ha sido nada sencillo porque no sabemos en qué momento nos agreden o violenten. Migrar ya no es como hace cinco años, ahora necesitas dinero y fuerza , comentó Francisco, quien aseguró que en Honduras las personas que padecen discapacidades son invisibles, no hay atención , lo que fue una de sus razones para emigrar.

Alberto Toledo, responsable del programa Emergencia Social, explicó que el objetivo del proyecto es contribuir con la población migrante centroamericana que llega a México por la frontera sur.

Destacó que al momento, la iniciativa ha beneficiado en dos etapas a un total de 162 migrantes, de los cuales 70 por ciento son hombres y 30 mujeres, principalmente de origen hondureño.