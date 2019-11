L

as paradojas dominaron la elección del 10 de noviembre. Pedro Sánchez convocó a nuevas elecciones esperando un gobierno en solitario, mediante el aumento en el número de diputados de su formación política, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), y el resultado fue un fortalecimiento de la derecha en general y de la extrema derecha en particular, y un debilitamiento de la izquierda, incluido el PSOE.

El Partido Popular (PP) pasó de 66 a 88 diputados, un incremento significativo de 33 por ciento, pero paradójicamente su ambición de ser el eje articulador de la derecha se debilitó por la escalada de Vox, la ultraderecha franquista, que ha más que duplicado el número de sus diputados: de 24 a 52. Ciudadanos (Cs) cuyo objetivo durante 10 años ha sido remplazar al PP, ha tocado a la puerta de su defunción, al pasar a 10 diputados, de 57 antes de la elección. Con esos resultados generales las derechas sumadas no pueden formar gobierno.

Sánchez, que en abril rehuyó formar un gobierno con las izquierdas, ahora tendrá que hacerlo. Si quiere formar gobierno, la victoria electoral del PSOE tendrá que ser en coalición con Unidas Podemos (UP), Más País (MP, una escisión de UP), más los pequeños partidos independentistas y no independentistas. Y el programa de gobierno de esa coalición tendrá que ser uno de izquierda dentro del complejo contexto polarizado español, con uno y mil matices y diferencias. Esta alternativa supone que los pequeños partidos independentistas estén dispuestos a no bloquear la formación de un gobierno para España.

La otra alternativa para Sánchez es prescindir, en la coalición que señalo, de los independentistas, y sumar a Cs, un partido en picada vertical, que nació presentándose como liberal de centro izquierda, mientras en los últimos tiempos replicó a Vox, especialmente en los temas Cataluña, visión de género, migrantes, cambio climático, desigualdad, asignaturas respecto de los cuales el trifachito (PP-Cs-Vox), tiene una posición cavernaria. Con Cs hay una opción no imposible, pero remota.

Por supuesto, aritméticamente podría formar una gran coalición con el PP, pero esta opción sería la tumba del PSOE. Difícilmente la izquierda social volvería a votarlo.

La coalición que señalo como (casi) inevitable, hasta aquí, no considera la presión que generará la amplísima oposición mediática que, ahora mismo, debe estar desconcertada. Lo mismo ocurre con la fortísima oposición de los poderes fácticos económicos que, también, estarán confundidos y abrumados.