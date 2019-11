Mijangos: pesquisas de la fiscalía anticorrupción, sin carga política

▲ No me interesa si un servidor público declaró o no sus bienes y recursos..., a mí me importa indagar si los obtuvo de manera lícita o no , señala María de la Luz Mijangos. Foto La Jornada

Emir Olivares Alonso Periódico La Jornada

Martes 12 de noviembre de 2019, p. 20 La titular de la Fiscalía Especial de Combate a la Corrupción, María de la Luz Mijangos, se comprometió a investigar con imparcialidad y sin cargas políticas todos los casos que se presenten ante la instancia a su cargo. En casi ocho meses de trabajo, el organismo adscrito a la Fiscalía General de la República (FGR) ya acumula 747 casos (507 denuncias directas y 240 solicitudes de atracción de asuntos que se llevaban en otras unidades de la FGR), de los cuales ya se han abierto 630 carpetas de investigación. Esto es, que existen datos de prueba que nos dicen que hay algo que investigar . De ese total, hay 34 indagatorias por enriquecimiento ilícito. En entrevista con La Jornada, la primera fiscal anticorrupción del país aclaró que le corresponde investigar asuntos que se puedan penalizar, como enriquecimiento ilícito, peculado, tráfico de influencias, entre otros. No me interesa si un servidor público declaró o no sus bienes y recursos, eso es una falta administrativa y le toca a la (Secretaría de la) Función Pública; a mí me importa indagar si los obtuvo de manera lícita o no . Refirió que hace unas semanas dio entrada a la denuncia presentada por legisladores del PAN contra el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, por posibles actos de corrupción; sin embargo, comentó, la carpeta se envió a otra área de la FGR, ya que se han sumado acusaciones por otros presuntos delitos. No se trata de una decisión política, sino técnica (...). Por el momento no se puede decir en qué área se encuentra ni qué otros delitos se señalan, por los procesos en los que se encuentra la indagatoria. Mijangos fue nombrada por el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, el 9 de febrero de este año, e inició operaciones el 12 de marzo. La fiscalía especializada a su cargo es una pieza clave en el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), creado a partir de las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación en mayo de 2015 y cuyo comité coordinador está conformado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, de la Secretaría de la Función Pública y del Consejo de la Judicatura Federal; así como por los presidentes del Comité de Participación Ciudadana; del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En el sexenio pasado el cargo de fiscal anticorrupción estuvo vacante y la designación se concretó tras la transición de Procuraduría General de la República a FGR, ya con el actual gobierno federal.