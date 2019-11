Sostuvo que alrededor de las obras que desarrolla el gobierno federal hay intereses creados que se evidenciaron con los 140 amparos en contra del proyecto de Santa Lucía. No queremos que esto suceda también en el caso del Tren Maya, no queremos mezquindades, porque si no, no terminaríamos la obra en el sexenio si hay sabotaje legal. Y sería lamentable que no se hiciera esta obra que va a ayudar mucho para el desarrollo del sureste , agregó.

Por su parte, durante la conferencia, el titular del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, Ricardo Rodríguez Vargas, calificó de exitosa la subasta del domingo pasado en Los Pinos, en la que el precio de salida fue de 11 millones de pesos y se recaudaron 16.2 millones de pesos al venderse casas, 24 vehículos, relojes y joyas.