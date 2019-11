Néstor Jiménez y Alonso Urrutia

La mayoría de los integrantes de la comunidad LeBarón permanecerá en territorio mexicano, afirmó ayer el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Al proporcionar detalles de la colaboración que tendrán las autoridades de Estados Unidos en este caso, indicó que los agentes de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) no podrán portar armas ni hacer diligencias por su cuenta, por lo que las pesquisas las realizará la Fiscalía General de la República (FGR).

Tras recordar que México y Estados Unidos mantienen vigente un acuerdo de cooperación y asistencia jurídica mutua, firmado desde 1994, el canciller explicó que la invitación a las autoridades estadunidenses para dar seguimiento al caso se realizó por tratarse de ciudadanos de ese país y, dijo, debe haber una cooperación similar a la que se registró después de la matanza en El Paso, Texas, en la que el gobierno mexicano conoció del desarrollo de las investigaciones.