Sostuvo que van evitar a toda costa que Piedra Ibarra rinda la protesta de ley. Morena no nos ha explicado dónde están los votos; nosotros sí hemos dicho dónde están: uno en el conteo y el otro que queda a un lado de la urna. Es inaudito que de lo que se quejaron, de los fraudes, de los robos, de la corrupción, eso se está cometiendo en el Senado .

Mediante el video que mostró se aprecia a Dothé separar un voto del legajo que contaba y colocarlo sobre la mesa . Gálvez refirió: vean, no hay ningún papel ahí, está vacía la barra negra; se saca ese voto del bonche y se pone en la mesa; en ningún momento se contó .

La senadora panista Xóchitl Gálvez, en compañía de su coordinador parlamentario, Mauricio Kuri, mostró ayer un video del proceso de votación para elegir al titular de la CNDH, y aquí les demostramos cómo Morena se robó el segundo voto que no se contó y repercutió en el resultado final, ya que sólo se contabilizaron 114 de los 116 sufragios .

Kuri insistió en que lo irreductible es que se repita esta votación, ya que más pruebas de las que presentó mi compañera no puede haber . Agregó: no tenemos ninguna interpretación de lo que señala Morena, de que hubo 114 sufragios; nosotros decimos que son 116. Con eso no tienen las dos terceras partes de los legisladores presentes .

Pidió a los coordinadores de todos los partidos, “independientemente de que crean o no en el perfil de Piedra Ibarra –‘que en lo personal yo no’–, lo que estamos defendiendo es la legitimidad. Hay que ir sobre esos 116 votos; no tienen las dos terceras partes, punto”.

La presidenta del Senado, la morenista Mónica Fernández, reiteró que el proceso de elección fue legal y Piedra Ibarra asumirá el cargo.

En entrevista radiofónica aseguró que no rindió protesta la semana pasada porque no estaba en el Senado ; sin embargo, la presidenta electa de la CNDH fue entrevistada el jueves pasado, inmediatamente después de concluir el proceso de su elección.