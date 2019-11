Enrique Méndez, Víctor Ballinas y Angélica Enciso

Periódico La Jornada

Martes 12 de noviembre de 2019, p. 10

El pleno de la Cámara de Diputados emitirá hoy una condena al golpe de Estado en Bolivia y desde ayer respaldó la decisión del gobierno de otorgar asilo al ex presidente de ese país, Evo Morales.

En el Senado, mientras tanto, el legislador Salomón Jara (Morena) propondrá hoy a la sesión ordinaria censurar la acción que provocó la renuncia del presidente boliviano.

El presidente de la Junta de Coordinación Política de ese órgano legislativo, Ricardo Monreal, informó ayer por la tarde haber recibido de la cancillería la comunicación que da cuenta del otorgamiento de asilo al presidente Evo Morales. Respaldamos esa decisión .

La representación de Morena en San Lázaro recordó que otorgar asilo político es un derecho soberano del Estado mexicano, acorde con sus principios normativos de política exterior de protección a los derechos humanos, respeto a la autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de controversias y de no intervención .

También respaldó la postura de la cancillería, de alzar la voz ante el golpe de Estado militar artero que se dio en contra del pueblo de Bolivia y de su presidente .

Sin embargo, en el Senado la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe y ex subsecretaria de la cancillería, Vanessa Rubio (PRI), pidió tener mucho cuidado con lo ocurrido en Bolivia: yo no me atrevería a calificarlo como un golpe de Estado, y me parece que quienes lo hacen no tienen todos los elementos para ello .