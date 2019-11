Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada

Martes 12 de noviembre de 2019, p. 9

El embajador de Bolivia en México, José Crespo, denunció que existen presiones contra varios funcionarios de aquella nación para que renuncien a sus cargos. Incluso, hay casos donde han secuestrado a sus familiares como medida de coacción para forzar las dimisiones.

En entrevista, el diplomático detalló que no podía adelantar nada sobre la situación en la que llegará a nuestro país el ex presidente Evo Morales (a quien México dio asilo), pero agradeció al gobierno federal el apoyo brindado no sólo a él, sino a varios funcionarios bolivianos.

La situación en Bolivia es muy delicada todavía. Tenemos a las organizaciones sociales movilizándose a pesar del llamado del presidente Evo para que se calmen las cosas. Su renuncia tenía como objetivo la pacificación del país, pero esto no ha sucedido. La oposición, la derecha más conservadora, no ha atendido ese llamado, esa disposición del presidente, y las fuerzas armadas y la policía han seguido maltratando, reprimiendo .

Crespo resaltó que otro elemento complicado es que no hay certeza de quién ostenta el mando del país, pues los funcionarios en la línea constitucional a quienes correspondería tomar las riendas también se han visto obligados a renunciar.