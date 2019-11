Emir Olivares Alonso y Eduardo Murillo

Periódico La Jornada

Martes 12 de noviembre de 2019, p. 9

Por razones humanitarias y para salvaguardar la vida e integridad de Evo Morales Ayma, ante la crisis que se vive en Bolivia por el golpe de Estado, el gobierno mexicano otorgó asilo al ex presidente de ese país, cuya llegada se esperaba en el transcurso del día.

El ex mandatario boliviano viene acompañado por varios funcionarios de su gobierno, como el ex vicepresidente Álvaro García Linera y la ex ministra de Salud, Gabriela Montaño, aunque la cancillería no lo había confirmado hasta el cierre de esta edición.

Ayer, al filo de las tres de la tarde, el canciller Marcelo Ebrard Casaubón informó en un mensaje a medios de comunicación que las autoridades diplomáticas mexicanas se comunicaron con el ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia para que, bajo el derecho internacional, proceda a otorgar el correspondiente salvoconducto y las seguridades, así como garantías de que la vida, integridad personal y libertad del señor Morales Ayma no serán puestas en peligro y que podrá ponerse en seguridad .

A esa hora, un avión de la Fuerza Aérea Mexicana ya volaba con rumbo a Bolivia con el objetivo de transportar al ex mandatario a nuestro país, luego que éste aceptara el ofrecimiento de asilo que la víspera le hizo la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La aeronave Gulfstream 550, matrícula XC-LOK y número de registro 3916, hizo escala en Lima, Perú –de acuerdo con diversos servicios de rastreo del tráfico aéreo– para recargar combustible, y de ahí voló al aeropuerto internacional Chimoré, departamento de Cochabamba, el más cercano a la zona donde se encontraba Morales Ayma.

A las siete de la noche con 29 minutos, hora de México, el ex presidente boliviano tuiteó que estaba partiendo rumbo a México. El subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes, retuiteó el mensaje, acompañado de un: Lo logramos junto a las banderas de México y Bolivia.

Minutos más tarde, a las 19:45, el canciller mexicano confirmó también en Twitter: Evo Morales ya está en el avión del gobierno enviado para el traslado seguro a nuestro país .