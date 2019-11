Insistió en que no tenemos alguna preferencia entre los candidatos y dijo que el Departamento de Estado no ha tenido contacto directo con ningún líder político boliviano desde el 20 de octubre. Al mismo tiempo que convocó la participación de todos los actores, con el vocabulario diplomático reiteró la posición de su jefe, el secretario de Estado, Mike Pompeo, quien antes de la renuncia de Morales sugirió que todo oficial del gobierno implicado en la elección fallida no debería participar en nuevos comicios para restaurar credibilidad al proceso .

▲ Despliegue policiaco en el sur de La Paz para contener a manifestantes partidarios de Evo Morales. Foto Ap

Los medios estadunidenses y gran parte de la clase política rehuyeron calificar de golpe lo ocurrido en Bolivia. Incluso, el editorial del Washington Post ayer declaró que la anarquía y el caos en Bolivia era, a fin de cuentas, responsabilidad del cada vez más autócrata Morales.

Pero algunas voces disidentes de alto perfil nacional no evitaron la palabra que marca tanto la historia estadunidense en el hemisferio. El senador y candidato presidencial demócrata Bernie Sanders tuiteó: estoy muy preocupado por lo que parece ser un golpe en Bolivia, donde los militares... intervinieron para remover a Evo Morales . La diputada y nueva estrella del ala progresista del Partido Demócrata, Alexandria Ocasio Cortez, tuiteó que lo sucedido en Bolivia no es democracia, es un golpe de Estado . Su colega, la diputada Ilhan Omar, expresó lo mismo.

Mark Weisbrot, codirector del Center for Economic and Policy and Research, comentó que lo ocurrido fue un golpe militar que no podría haber prosperado sin el apoyo de Washington y la OEA, junto con una narrativa de fraude electoral sin presentar jamás ninguna evidencia que se repitió una y otra vez en los medios, con lo cual se aceptó como verdad . En entrevista con Democracy Now, Weisbrot afirmó: es obvio , aun sin pruebas concretas, por ahora, que la CIA apoyó este golpe, al igual que lo hicieron en ese mismo país en 1952, 1964, 1970 y 1980.