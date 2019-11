De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 12 de noviembre de 2019, p. 6

Una serie de 16 audios que involucran a líderes de la oposición orquestando planes de desestablización antes y después de los comicios del 20 de octubre, destinados a impedir que el presidente Evo Morales continuara en el poder, y que habrían sido coordinados desde la embajada de Estados Unidos en el país, fueron divulgados por Erbol, medio digital boliviano.

Dicho sitio de noticias citó el informe US hands against Bolivia, del 8 de octubre, el cual, con base en los audios, describe el complot opositor con apoyo estadunidense para desestabilizar al país y obtener el respaldo de las fuerzas armadas con la finalidad de desconocer al mandatario indígena.

En las conversaciones, cuyas fechas no fueron precisadas, se identificó al ex prefecto de Cochabamba Manfred Reyes Villa; al ex diputado cochabambino Mauricio Muñoz, y a los ex militares Óscar Pacello Aguirre, Remberto Siles, Julio César Maldonado y Teobaldo Cardozo, indicó Erbol en su reportaje publicado el 3 de noviembre, pero que a la luz del golpe de Estado contra Morales ayer cobró fuerza en redes sociales.

Reyes Villa, en conversación con personas que no pudieron ser identificadas, asegura que había un compromiso de los senadores estadunidenses Marco Rubio, Bob Menéndez y Ted Cruz para promover sanciones económicas contra Bolivia, en caso de que Morales hubiera permanecido en el poder.

“Estos tres nombres que están mencionados en nuestra agendita, son la llave que está manejando el interés de que el pueblo boliviano tenga la justicia por el voto del 21 de febrero de 2016 (día del referendo sobre la relección presidencial en el que ganó el no)”, dice Reyes Villa, quien está en Estados Unidos.

En otra grabación, un opositor boliviano, que no se identificó, planteó la estrategia a seguir con una premisa que invalidara las elecciones del 20 de octubre, generar un levantamiento militar-civil y organizar una huelga nacional. Además, comentó que había elementos de las fuerzas armadas y la policía que apoyarían dichas acciones.