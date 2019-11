Las acumuladas hasta el pasado mes de octubre en los establecimientos afiliados a la Antad ascendieron a un billón 99 mil millones de pesos, en términos nominales. La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios y Departamentales agrupa a 59 mil 300 negocios. Se consideran todas las que tienen más de un año de operación y sus ventas aumentaron 2.1 por ciento e incluye a las abiertas en los pasados 12 meses, en las que el crecimiento fue de 6.6 respecto al mes de octubre de 2018. La superficie total de estos establecimientos suma más de 23.3 millones de metros cuadrados. En tiempos de bajo crecimiento económico los consumidores concentran su gasto en la alimentación y dejan para más adelante la compra de lo que puede esperar, como estrenar automóvil, así se refleja en los reportes del sector automotriz. Las ventas del súper se ven favorecidas por los programas sociales del gobierno para apoyar a la gente más necesitada. No es poca cosa: 300 mil millones de pesos entregados directamente sin intermediarios.

Decía el presidente Mao (de China, obviamente) que su canciller Zhou Enlai era el hombre para toda ocasión . Lo había acompañado en la guerra y en el gobierno lo mismo atendía problemas agrarios que complicadas negociaciones internacionales con el mundo que no veía con buenos ojos el surgimiento de una nación que con el tiempo se convertiría en la segunda potencia mundial. Más allá de circunstancias, algo parecido sucede con Marcelo Ebrard: lo mismo atiende problemas de seguridad que la migración de centroamericanos, aunque el más complicado ha sido mantener a Trump más o menos atemperado. Le cayó otra papa caliente: Bolivia. El gobierno mexicano, por instrucciones del presidente López Obrador, tomó la decisión de ofrecer asilo político a Evo Morales. El sector conservador, con el dirigente del PAN Marko Cortés a la cabeza, protestó en redes. Añoran los tiempos del comes y te vas en Monterrey.

unos días de que el presidente Andrés Manuel López Obrador cumpla un año en el gobierno, destaca la recuperación del peso. El último día del sexenio de Peña Nieto se cotizó en 20.34 por dólar, ayer a 19.11 (fuente: Investing.com). Ha ganado 1.23 pesos, o en términos porcentuales, 6.43. Ha resistido todo tipo de presiones: las amenazas de Donald Trump, los diagnósticos negativos de calificadoras y la campaña del borolismo de que no hay confianza en las políticas del gobierno de la 4T. Sin embargo, los grandes capitales siguen llegando a México. La tasa de interés del Banco de México es de 7.75 por ciento. En pocos países los capitalistas obtienen ese rendimiento, es más, en algunos hay tasas de interés negativas, como en Alemania. El banco cobra a los ahorradores por guardarles su dinero. Otro factor ha sido el manejo conservador del presupuesto. El gobierno ha hecho un duro recorte al despilfarro. Por último, el mito de que en la 4T el peso iba a sufrir una “devaluación catastrófica“ no ha pasado de ser eso, un mito. Vale recordar que en el sexenio anterior el peso se devaluó 56.94 por ciento. Lo recibió en 12.96 pesos por dólar y lo dejó en 20.34.

Ombudsman social

Asunto: consejero viaja en primera

Me voy subiendo al avión de Acapulco a la CDMX (viernes pasado, vuelo 302 de Aeroméxico) y veo al consejero del INE Ciro Murayama viajando en primera clase. ¡Con nuestros impuestos! Dada la situación económica del país, alzo la mano para expresar mi inconformidad.

José Moreno, CDMX, Director de Investigación y Enseñanza Hospital Juárez de México

R: Esta semana se discutirá en la Cámara de Diputados la iniciativa de bajar a la mitad el costo del INE y la partidocracia. Están amafiados para chupar la sangre del pueblo. Este malandrín, Murayama, se ha eternizado en el comité que maneja las finanzas del Instituto.

¿Vicente Fox combatió la corrupción? No. ¿Felipe Calderón? No. ¿Enrique Peña Nieto? No. ¿Será que los opositores aman vivir en un país de ladrones y por eso atacan al único presidente que quiere erradicar ese flagelo? Verónica Islas® /@lovrega

