Israel Rodríguez

Periódico La Jornada

Martes 12 de noviembre de 2019, p. 25

Después de un ataque cibernético a Pemex Transformación Industrial por el que se interrumpieron los suministros de combustibles el fin de semana, la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas) informó que a partir de ayer a mediodía se normalizó la entrega de combustibles.

Explicó que debido a que el sistema de Pemex Transformación Industrial no podía facturar las entregas se optó por no distribuir los energéticos. Sin embargo, debido a que las estaciones de servicio tienen tanques de almacenamiento de petrolíferos para el consumo de tres días no se sufrió escasez.

La Amegas e Innova Petromex confirmaron que desde el viernes el portal web de Pemex sufrió un ataque con un virus que ha impedido las operaciones de comercialización con Pemex Transformacion Industrial, salvo algunas terminales que sí pudieron facturar sábado y domingo .

Reveló que también en todo el sistema de comunicación en terminales de almacenamiento, asesores comerciales y administrativos se suspendieron los servicios .

Las gasolineras afiliadas a la Amegas distribuyen combustibles en toda la República Mexicana.

La Onexpo, la unión de asociaciones de empresarios de la industria de hidrocarburos líquidos más grande de México, reiteró que en ningún momento hubo interrupción de suministro de combustibles al público, aunque Pemex informó a sus clientes sobre los ajustes técnicos a sus sistemas.

Pemex reconoció anoche que el domingo pasado la empresa recibió ataques cibernéticos que fueron neutralizados oportunamente, aunque afectaron el funcionamiento de 5 por ciento de los equipos personales de cómputo.

Aseguró que los sistemas de operación y producción de la empresa no están comprometidos, ya que se encuentran blindados.

Recordó que la red interna de Pemex, al igual que todas las grandes empresas e instituciones gubernamentales y financieras, nacionales e internacionales, recibe con frecuencia amenazas y ataques cibernéticos que al día de hoy no han prosperado.

Pese a los intentos de hackeo, Pemex reiteró que la producción, abastecimiento e inventarios de combustible están garantizados.

Refuerza sistemas

Destacó que refuerza su seguri-dad informática e invitó a la comunidad petrolera y a la sociedad a evitar rumores que dañan la imagen de la empresa.