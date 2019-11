Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Martes 12 de noviembre de 2019, p. 24

Los empacadores de la tercera edad que laboran en las más de 2 mi 500 tiendas de la cadena de supermercados Walmart –y sus marcas Bodega Aurrerá, Sam’s Club y Superama– no son empleados de la empresa y por ende no reciben retribución, sueldo o prestaciones por su trabajo y dicha situación no se prevé revisar, hizo ver Gabriela Buenrostro, vocera de la empresa en México.

En conferencia de prensa para divulgar las promociones que presentará la firma durante El Fin Irresistible –la campaña con la que se desmarca de El Buen Fin–, la empleada expuso que a estos adultos mayores se les da la oportunidad de recibir propinas, con base en un convenio de Walmart con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam).