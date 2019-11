Karla Torrijos

Martes 12 de noviembre de 2019

Vencer a “ese constante ‘no’” y demostrar que cualquier persona, pero sobre todo, cualquier mujer, puede conseguir lo que se proponga , fueron las principales motivaciones que llevaron a la ultramaratonista mexicana Lorena Olvera a lograr otra hazaña en su carrera: convertirse en la primera mujer en participar y culminar el Ultraking, la prueba de ultratriatlón más exigente del mundo y que consta de 515 kilómetros: 10 de natación, 421 en bicicleta y 84 corriendo, todo sin parar.

Con esta nueva proeza, realizada el mes pasado en Bajadoz, España, y en la que registró un tiempo de 41 horas, 16 minutos y 15 segundos, la atleta de 42 años buscará obtener su segundo récord Guinness.

“Fui a esta competencia con muchos deseos, entre ellos, luchar contra ese constante ‘no’ y vencerlo, y decir ‘sí’, en este momento ‘sí’; así como buscar una transformación, crecer en mi fortaleza como ser humano, pero sobre todo como mujer, y demostrar que sí se pueden alcanzar los sueños.

Sé que soy más fuerte, porque soy capaz de hacer las cosas que me propongo. Hoy no hay distancia, no hay límite que no se pueda cumplir. Hoy Lorena es más fuerte que la que se fue , aseveró en entrevista con La Jornada.

Con la voz entrecortada por la emoción que aún le causa recordar todo lo que vivió en esta competencia, la cual ha sido concluida únicamente por 20 personas, Olvera consideró que esta gesta llegó en un momento crucial para todas las mujeres mexicanas, quienes, dijo, “cada día están acabando con los límites impuestos por la sociedad.

“Estoy consciente de la fuerza de los hombres, pero estoy convencida de que podemos hacer lo mismo, la mujer puede alcanzar cualquier meta que se ponga enfrente.

Ese es otro punto por el que también estoy muy feliz, porque demostré que una mujer puede enfrentar este tipo de retos, es un logro que se suma a los que han conseguido otras deportistas mexicanas, los cuales reafirman nuestra capacidad de vencer cualquier obstáculo, ya sea de tipo deportivo o social.

Por otro lado, la ultradistancista destacó que más allá del aspecto físico, la preparación metal fue un factor clave para poder llegar a la meta y no claudicar en los momentos más difíciles de la competencia.

“La parte más importante fue la mentalidad, si le doy un porcentaje, podría decir que es 90 por ciento mental y el otro 10 por ciento corresponde a la parte táctica, técnica y física.

Si llegas a tener una falla en lo que abarca ese 10 por ciento, no hay problema, puedes solucionarlo y seguir avanzando, pero si la falla ocurre en el 90 por ciento que corresponde a lo mental, entonces eso sí te detiene e incluso puede provocar que desistas de cumplir con tu objetivo, por eso, esa es la parte que un deportista más debe trabajar, sobre todo en este tipo de competencias , detalló.