Vivir de reminiscencias, del pasado, eso no

Sin importar las denominaciones, considera que existe en México la posibilidad de fortalecer un movimiento fiel a ideales comunistas, por ejemplo, ‘‘el EZLN es comunista, a pesar no ser un partido político”; continúa: ‘‘pero estoy convencido de que el EZLN lo que busca es una solución a los problemas en una sociedad del futuro, pasar del capitalismo a una sociedad poscapitalista totalmente diferente, en eso radica su comunismo. Existen otras fuerzas comunistas, marginales, por desgracia. No hay un gran y único movimiento que defienda el ideal comunista, pero puede ser que suceda, con otro nombre, eso es lo de menos. Al comunismo hoy día se le identifica con un estado y una sociedad totalmente fracasada. La propaganda oficial sigue en ese sentido porque tiene un miedo feroz al regreso de ese pensamiento, pero éste puede regresar sin necesidad de llamarse así”.

▲ ‘‘Luchar contra la desigualdad es luchar contra el capitalismo. Entonces, a los jóvenes les decimos: si les parece raro hablar de comunismo, no lo hagan, pero luchen por las causas contra la desigualdad’’, explica Enrique Semo. En la mesa, una fotografía del historiador (de barba) de joven militante. Foto Jesús Villaseca

Como efeméride, refiere Semo, ‘‘es muy bonito recordar que hace 100 años se fundó el Partido Comunista Mexicano, pero lo que pasó ya pasó, hay mucha gente que fue parte del partido y sigue sintiéndose comunista. Pero son reminiscencias, no podemos vivir de ello, hay que plantearnos los problemas del presente como nos planteamos los problemas en el pasado: con entera entrega al pueblo trabajador, tener en la mente los intereses de los trabajadores, preguntarnos en cada situación qué hay de bueno con ellos, con los obreros, los campesinos o los intelectuales, con el pueblo trabajador.

‘‘Hay muchas causas por las cuales luchar con una actitud poscapitalista, es decir, comprendiendo que esas causas no van a llegar a su solución dentro del sistema capitalista. Ahí está la defensa del medio ambiente porque las industrias no quieren cambiar su actitud, o el problema de la crueldad contra las mujeres, la lucha por la igualdad entre los géneros es una tarea que sólo quedará resuelta cuando también ellas se liberen de la explotación.

‘‘El punto central es la desigualdad. ¿Cómo se puede hablar del éxito de una economía cuando 50 por ciento de la población está en la pobreza? ¿O cuando uno por ciento concentra casi la mitad del ingreso del país? La desigualdad no está sólo en la economía, sino en todos los ámbitos. Si un pobre y un rico se presentan ante un juez o en los servicios de salud, no son iguales.

‘‘Luchar contra la desigualdad es luchar contra el capitalismo. Entonces, a los jóvenes les decimos: si les parece raro hablar de comunismo, no lo hagan, pero luchen por las causas contra la desigualdad. ¿Qué hacer para que las causas de aquí y allá se unan en un gran movimiento? Ese es el trabajo que no están cumpliendo los dirigentes de los partidos de izquierda, no están haciendo lo suficiente para explicar que el movimiento feminista es lo mismo que el movimiento sindical, o que la defensa del medio ambiente es una lucha por la igualdad también.

‘‘Nos hemos atrasado en hacer conciencia de que todo está unido. Es la tarea del futuro, volver a crear una concepción que englobe un todo, muy diferente a 1981. Ese es el gran papel que juegan hoy las ideas y los historiadores, porque una idea que penetra en la gente se transforma en fuerza, en una palanca que puede mover todo. Hay qué pensar cómo ligar todas esas ideas y movimientos diferentes en un solo caudal.”

Puede llegarse muy lejos o quedarse a medio camino

Semo Calev afirma que en México ‘‘el año pasado hubo una insurgencia electoral inesperada, primera vez que 53 por ciento de la gente se declaró a favor de un cambio”.

–¿Tenemos un gobierno deizquierda?

–Es un gobierno progresista, que está intentando hacer cambios en las cosas que importan: acabarcon las desigualdades combatiendo la pobreza y la corrupción, que era un sistema por encima del Estado y trabajaba mejor que el Estado en muchos aspectos. Ahora el diálogo se ha restablecido, el pueblo no tenía a quién dirigirse, ahora vemos al Presidente recorrer el país.

‘‘Estamos en el principio. ¿Hasta dónde va a llegar el cambio? No sabemos. No hay seguridad de ningún tipo. Se puede llegar muy lejos o quedarse a medio camino. Depende de que la gente participe, porque sin ello, existen otras fuerzas, muy poderosas, interesadas en que este ensayo fracase. Por ejemplo, tenemos en el norte un vecino que amenaza con invadir.

‘‘Hay que comprender que el cambio va a costar trabajos y sacrificios porque hay enemigos muy poderosos a los que en algún tiempo Andrés Manuel López Obrador llamó ‘la mafia del poder’, la cual no ha sido tocada, ahí están, acechando, quieren regresar. Si no se es cuidadoso, el cambio se puede desvanecer”, concluye historiador, quien participará los días 19, 20 y 21 de noviembre en mesas redondas a propósito del centenario del PCM que se efectuarán en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México.