n su artículo más reciente en la revista Nexos, Julio Frenk et al rechazan que la reforma que impuso el Seguro Popular sea una (contra) reforma neoliberal. Cuando el economista colombiano Londoño y Frenk lanzaron en los años 90 el esquema de esta reforma la llamaron Pluralismo Estructurado. La razón de nombrarlo así fue que impulsaría dos procesos: la competencia entre los administradores de fondos/compradores de servicios y los prestadores de servicios (pluralismo), cuyo resultado serían mejores servicios y más baratos. Sería además especialmente importante romper el monopolio estatal sobre los servicios de salud para que la iniciativa privada floreciera. Competencia y promoción estatal de la privatización son, como se sabe, dos de las características de la economía neoclásica/neoliberal. El Seguro Popular fue la segunda fase de la (contra)reforma en salud que siguió al ajuste fiscal en 1983, cuando se redujo el gasto en salud por lo menos en 50 por ciento, tanto de los servicios de seguridad social como de los de la población abierta.

Hay que recordar que se intentó imponer el Pluralismo Estructurado no sólo en estos últimos servicios sino también en la (contra)reforma del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 1995/97. Los objetivos de la reforma no se hicieron públicos por la gran resistencia popular que enfrentó, pero en los documentos de evaluación del Banco Mundial se constata que era una condición del préstamo a México que un número creciente de administradores de fondos (aseguradoras privadas) deberían introducirse en el IMSS, por lo que sus servicios de primer nivel deberían estar sujetos a la libre elección del paciente en competencia entre sí y con los privados. De la misma manera, los hospitales deberían ser independientes y competir con los privados. Afortunadamente no ocurrió así por la resistencia de amplios sectores de la población, funcionarios constructores del IMSS y su sindicato. Este modelo de reforma fue aprobado en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) con Felipe Calderón, pero no se impuso en la realidad.