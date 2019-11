Hasta el momento los habitantes de Cuajimalpa no han interpuesto ninguna denuncia formal sobre la invasión de estas tierras por miedo a las personas que habitan ahí; sin embargo, las quejas han sido publicadas en redes sociales, donde exhortan al Gobierno de la Ciudad de México y a la alcaldía, a cargo de Adrián Rubalcava, a actuar frente a la urbanización de bosques y zonas de valor ambiental.

No tengo el número de personas que viven ahí, aunque sé que está creciendo muy rápido. Sé que es una invasión que lleva tiempo; creo que empezó en 2000. El lugar está escondido en el bosque y ahora ya se está desbordando a la carretera México-Toluca .

La realidad es que no me he querido meter porque de todos los temas que denuncio, este puede ser el más peligroso para mí; hay razones para mantener preocupación, pero esperamos que las autoridades acudan porque la población sigue creciendo hacia los bosques .

De acuerdo con las autoridades, los parques nacionales Desierto de los Leones y Miguel Hidalgo y Costilla, mejor conocido como La Marquesa, son considerados áreas de valor ambiental, por lo que las autoridades locales y federales tienen la obligación de garantizar su protección.

El primero cuenta con una superficie de mil 529 hectáreas. Es un espacio natural, hábitat de cinco especies endémicas de mamíferos y 94 aves migratorias. Además de sostener a un número de especies de flora y fauna, esta área favorece la retención de la humedad y la recarga del acuífero, previene la erosión y contribuye a mejorar la calidad del aire.

Mientras La Marquesa cuenta con un área de mil 760 hectáreas, que se extienden por varios valles, los cuales cuentan con riachuelos y nacimientos de agua que dan inicio a la cuenca de Lerma.