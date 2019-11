En un video de la reunión que alcaldes sostuvieron el jueves en la Cámara, el cual circula entre diputados, el edil les exige demostrar que pueden modificar el presupuesto y no son borregos . De lo contrario, pensaré que el mayor rebaño está aquí, en el Legislativo. Y no hace falta mencionar quién es el pastor .

Durante su intervención expuso: Al principio pensé que la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, a pocas horas de la tragedia, nos iba a beneficiar en mucho. Di tiempo suficiente para que las secretarías cumplieran con el compromiso del Presidente. Como no hay respuesta, me di a la tarea de visitar las secretarías , pero no recibió respuesta.