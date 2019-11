Néstor Jiménez

Luego de señalar que en San Lázaro se han presentado iniciativas por parte de integrantes de la bancada de Morena que no fueron consultadas en ese grupo parlamentario, la secretaria general en funciones de presidenta nacional, Yeidckol Polevnsky, criticó las propuestas emanadas de la bancada morenista para que la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) sea rotativa cada tres años, y la de quitar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) la facultad de solicitar extinción de dominio en cuentas bancarias bloqueadas.

La dirigente dijo no estar de acuerdo en ambas sugerencias y, en el caso de la reforma planteada al INE, adelantó que pedirá al proponente, Sergio Gutiérrez, que consulte primero a su partido.