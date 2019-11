En medio de eso, los estatutos establecen que todos los cargos directivos, ya sea del CEN, del Consejo Nacional o de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia concluyen funciones el 20 de noviembre, cuando deberían ser relevados por quienes fueran elegidos en el proceso, pero al no haber concluido no hay quienes ocupen esas carteras.

El nuevo episodio de controversia en Morena comenzó luego de que el proceso interno, que ya estaba en marcha, fue frenado por una orden del TEPJF al considerar que el padrón de militantes que se usaba no era confiable, y ordenó repetir la contienda interna desde el principio.

La resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que ordenó a Morena reponer su proceso interno no terminó con las diferencias dentro de ese partido. Ayer fueron aprobadas dos convocatorias para el congreso nacional (máximo órgano del partido) con fechas y objetivos distintos y en la que cada uno de los responsables que la avaló desconoció los acuerdos del otro.

Por la mañana, en conferencia de prensa, Polevnsky sostuvo que al haberse parado el proceso el periodo de todos los dirigentes de las distintas instancias se extenderá hasta que haya un nuevo proceso, y argumentó que se debe tomar como base la interpretación de una jurisprudencia del Tribunal Electoral, con la que se define que su gestión concluirá hasta que se cumpla la depuración del padrón y una elección interna.

Al respecto, Héctor Díaz-Polanco, presidente de la Comisión de Honor, reconoció que existe la posibilidad de extender sus cargos, pero dijo que eso será sólo por cuatro días, ya que el consejo nacional ayer convocó para esa fecha en busca de definir la posible dirigencia provisional y respaldó la convocatoria acordada al considerar que cumple con todos los requisitos estatutarios.

En contraparte, Polevnsky afirmó que la sesión del Consejo Nacional de ayer no tiene sustento legal: No quiero validar algo que no está acorde con el estatuto .

Luján sostuvo que la convocatoria anunciada por Polevnsky no sería válida por haberse definido sin el quórum suficiente en el CEN, pero dejó abierta la posibilidad de que se reúna con ella esta semana para llegar a un acuerdo y analizar la posibilidad de lanzar una sola convocatoria.

No sé qué esté convocando el comité nacional, la información que yo tengo es que no se reunió ayer porque no tuvo quórum, nosotros lo que podemos decir es que este consejo tuvo quórum y tiene la facultad de convocar al congreso extraordinario.

Tanto Luján como Díaz-Polanco señalaron que la legalidad de un proceso u otro será definida por la instancia judicial.