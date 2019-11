Víctor Ballinas

El vicecoordinador de los senadores de Morena, Eduardo Ramírez, contestó en conferencia de prensa a la petición del PAN sobre el proceso de elección del titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH): No se repondrá porque es legal y no vamos a ceder a chantajes , y aseguró que Rosario Piedra Ibarra tomará posesión mañana.

Martha Guerrero destacó que el video que presenta el PAN está truqueado. Yo no me robé un voto. No se contó una vez, se contaron dos veces. Digo que el video está truqueado porque no lo exponen de manera original. En la parte que yo digo que truquearon ese video es porque en la parte donde manejan el tres y el cinco su servidora varias veces se tuvo que apoyar de la saliva, porque algunas hojas se me regresaban. Si ustedes lo ven así sí, efectivamente son nueve boletas, y si ustedes revisan la continuidad del video se darán cuenta que vuelvo a contar y hay un conteo de seis .

La morenista continuó su explicación: “Si ustedes se fijan también con detalle, esas boletas fueron también de Orozco, porque yo nunca me desprendí de las boletas. Vuelvo a contar y me las certifica la secretaría técnica. Vuelvo a contar y es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y tengo dos boletas más. Volteo, las checan y se pasan. En ningún momento, cuando digo que el video está truqueado es porque ahí ponen un emblema donde dicen que yo digo ‘ocho’, cuando yo no estaba cantando votaciones”.