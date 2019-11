Víctor Ballinas

Los senadores panistas Damián Zepeda, Josefina Vázquez Mota, Kenia López y Xóchitl Gálvez, hicieron ayer un llamado a la presidenta de la Cámara, Mónica Fernández, para que no cite a Rosario Piedra Ibarra a tomar posesión del cargo de titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y exigieron que se reponga el procedimiento de elección para la titularidad de ese órgano autónomo por las violaciones a la Constitución .

Zepeda destacó que lo que está en juego con esta decisión es no sólo la honorabilidad del Senado, sino la legitimidad de la CNDH; así de grave es esta circunstancia, es evidente y lo hemos probado que hubo fraude, que hubo 116 votos ya aceptados, evidenciados, depositados en las papeletas en la urna. Y es evidente se quitaron dos votos .

Pero suponiendo, sin conceder, en las versiones que ha difundido Morena, aseveró el panista, con su propia versión ya no debería haber debate y este problema se debería de acabar. Ellos dicen que había dos papeletas en blanco, esos entonces deben ser contados, suman 116, por lo tanto no le da las dos terceras partes de los votos a Piedra Barra .