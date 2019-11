Sin embargo, para Julio Jiménez, especialista en seguridad nacional, el anuncio del gobierno federal fue una mala y equivocada decisión, desesperada para alentar a usuarios, así como aerolíneas , ya que no tomaron en cuenta la opinión o recomendación de expertos extranjeros, tampoco de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo o la Organización de Aviación Civil Internacional, y sostuvo que se corre el riesgo de que la Ciudad de México ya no sea la principal puerta de entrada al país y se pierda un punto estratégico para negocios y conectividad con el resto del mundo.

Pero habrá gente que no va a querer volar desde el aeropuerto de Toluca, cuando operar las aerolíneas de bajo costo casi no fue rentable. Incluso esa terminal es un elefante blanco por la distancia y no era rentable para las empresas aéreas, igual que para los pasajeros no era muy viable, aunque ofrecían vuelos más baratos .

Consideró que entre terminales no tendrán que competir entre sí porque así no funcionan las cosas como en otros países: las estrategias de aviación, consideró, tienen que ser claras.

Para Jiménez, la táctica y decisión aeronáutica de autoridades no es la correcta porque mandar los vuelos a otras terminales no garantiza la certeza de la operación y seguridad de los usuarios debido a que no hay canales para trasladarlos en forma y tiempo para llegar a sus destinos.