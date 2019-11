Lorenzo Chim Corresponsal Jairo Magaña, La Jornada Maya

Periódico La Jornada

Lunes 11 de noviembre de 2019, p. 10

Xpujil, Calakmul, Camp., Por segundo día consecutivo el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una nueva votación a mano alzada para avalar su proyecto del Tren Maya. Con el respaldo de la mayoría de los asistentes, anunció que en diciembre se realizará una amplia consulta para determinar si se procede a empezar las obras, las cuales dijo que no traerán afectaciones al medio ambiente ni a las zonas arqueológicas.

En el Domo del Jaguar de esta cabecera municipal, ante representantes de comunidades indígenas que habitan en la reserva de la biosfera de Calakmul, la más grande del país y segunda en América Latina, sólo menor que el Amazonas, el mandatario sostuvo que sólo se oponen al proyecto los llamados conservadores y sus adversarios disfrazados de ambientalistas , como lo hicieron con el aeropuerto.

Agregó, sin embargo, que no se dañará la flora ni la fauna, pues aprovecharemos el derecho de vía de las carreteras para que pase a un costado de ellas, además que se hará la consulta ciudadana para determinar el proyecto .

Dijo que al igual que en los demás lugares de su gira, hizo pruebas para tantear los camotes y si la gente quiere el proyecto entonces lo realizarán, ya que será el pueblo quien decidirá y no el gobierno federal; argumentó que con eso evitarán que los conservadores y detractores metan amparos para obstaculizar el proyecto y dejarlo a medias , tal como quieren hacer en el aeropuerto de Santa Lucía.

Fustigó a los críticos en la Ciudad de México que no conocen siquiera Calakmul y dicen que el Tren Maya traerá severos problemas ambientales y no impactará de manera adecuada a las comunidades indígenas. Explicó que es un circuito en el que se prevén mil 500 kilómetros de Palenque hasta Calkiní, de ahí a Valladolid, a Carrillo Puerto, pasará por Cancún y la Riviera Maya y luego regresará hacia Xpujil y de nuevo a Palenque, porque el turismo que llega a Cancún y a la Riviera Maya ronda los 10 millones de visitantes al año y estos no conocen el resto de la península.