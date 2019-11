En otro de sus mensajes en esa plataforma, el canciller rechazó, a nombre del gobierno mexicano, el golpe de Estado, y reiteró la posición de la administración de López Obrador en pro del respeto a la democracia y a las instituciones.

Señaló que la operación militar en Bolivia –que llevó a la renuncia del mandatario Evo Morales– es similar a la orquestada en la década de los 70 en varios países latinoamericanos y se tradujeron en una serie de golpes de Estado. En Bolivia hay una operación militar en curso, la rechazamos, es similar a aquellos trágicos hechos que ensangrentaron nuestra América Latina el siglo pasado. México mantendrá su posición de respeto a la democracia y las instituciones. Golpe no .

En un tuit más, Ebrard alertó: Somos solidarios con la inviolabilidad de las representaciones diplomáticas, ahora requerimos la misma solidaridad internacional para que se respete la integridad de la sede de la embajada y residencia de México en Bolivia . Este mensaje causó alerta en varios sectores de la política mexicana ante el riesgo de un posible ataque a las sedes diplomáticas mexicanas.En diferentes áreas gubernamentales y legislativas de nuestro país surgieron versiones encontradas. Algunos hablaban que había riesgo de que el Ejército boliviano atacara anoche la embajada de México, mientras otros indicaron que no era un peligro inminente. Hasta el cierre de esta edición no se confirmó ninguna hostilidad en ese sentido. La vocería de la SRE, a cargo de Roberto Velasco, no salió a dar una posición oficial. De acuerdo con el artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, las sedes diplomáticas instaladas en cualquier país son inviolables , y los Estados receptores no podrán penetrar en ellas sin el consentimiento del jefe de misión.

Ebrard difundió los datos de contacto con la embajada de México en Bolivia, a fin de apoyar a los 10 mil mexicanos que viven en esa nación.