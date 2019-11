Periódico La Jornada

Lunes 11 de noviembre de 2019, p. 6

A las hermanas y hermanos de Bolivia. A todo el mundo entero. Quiero informarles de lo que viene junto con el vicepresidente y la primera ministra de Salud, que he decidido, escuchando a mis compañeros de la Central Obrera Boliviana, también escuchando a la Iglesia católica, renunciar a mi cargo de presidencia.

¿Por qué decidí esta renuncia? Para que Mesa y Camacho no sigan persiguiendo a mis hermanos, dirigentes sindicales. Para que Mesa y Camacho no sigan quemando las casas de gobernadores del MAS en Oruro y Chuquisaca, de asambleístas, de concejales. Para que Mesa y Camacho no sigan secuestrando, maltratando a los familiares de nuestros dirigentes sindicales como en Potosí, del hermano Teodoro Mamaní.

Que no sigan perjudicando a la gente más humilde, a comerciantes que no dejan trabajar en Santa Cruz, a transportistas casi en todos departamentos. Estamos renunciando, estoy renunciando justamente para que mis hermanas y hermanos, dirigentes, autoridades del Movimiento al Socialismo no sean hostigados, perseguidos, amenazados.

Lamento mucho este golpe cívico, y algún sector de la policía puede plegarse para atentar contra la democracia, contra la paz social, con violencia, con amedrentamiento e intimidar al pueblo boliviano.

Quiero decirles, hermanas y hermanos, la lucha no termina acá. Los humildes, los pobres, los sectores sociales, profesores, patriotas vamos a continuar con esta lucha por la igualdad, por la paz y en este momento es importante decir al pueblo boliviano, es nuestra obligación, mi obligación como presidente indígena, presidente de todos los bolivianos, buscar esta pacificación.