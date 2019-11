C

on un retraso que a cualquier señorita, habitué de las páginas de esa publicación imaginativamente llamada ¡Hola! le hubiera provocado un soponcio, telele o supiritaco así, conocimos la casi totalidad de los mexicanos la noticia de la celebración de un desayuno que, de haber sido cubierto por la revista antes mencionada, de seguro habría iniciado la reseña más o menos así: “El pasado 22 de octubre se llevó a cabo el más luminoso breakfast al que hemos asistido. No vacilaría en calificarlo de ‘galáctico’. O qué, ¿una galaxia no es precisamente una enorme conjunción de estrellas? Pues eso precisamente fue el desayuno al que hago referencia: las más refulgentes estrellas del universo castrense –diría la alambicada cronista– estaban allí presentes”. Y puede que agregara: un espectáculo igual no se vería en ninguno de los dos importantes observatorios astronómicos del país: San Pedro Mártir en Ensenada, BC, o el de Tonantzintla, Puebla, y ya encarrerada en la exaltación, culminaría: tal vez ni en el del Llano de Chajnantor, al norte de la República de Chile, considerado de los más importantes del mundo.

Y es que tan sólo el alto mando, o sea el general secretario de las fuerzas armadas, aportaba cuatro estrellas; los generales de división, de brigada y los brigadieres, tres, dos y una, respectivamente. Ante tanto resplandor, suena irónico decir que quien brillaba por su ausencia era el mando supremo de esas fuerzas, el titular único del Poder Ejecutivo, el ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Fue el día 30 de octubre cuando tuve la primera noticia del convivio que nos ocupa, también la primera sorpresa y una desazón demasiado tempranera. De inmediato revisé diversos diarios y monitoreé los noticieros de los canales 1 al 4, luego el 11 y el 120. No había duda: para la prensa escrita y electrónica el desayuno y lo allí acontecido les había pasado de noche (pese a ser un desayuno). De pronto descubro en La Jornada de ese 30 de octubre que el mañanero ágape al que aquí se hace referencia se había llevado a cabo no la víspera (día 29), sino el 22, es decir ocho días atrás. ¿Cómo explicarse que, pese a la trascendencia e inevitables repercusiones del evento, éste hubiera permanecido ignorado u oculto para todos los profesionales de la información y, además, a salvo –¡quién lo creyera!– de la mínima filtración durante tanto tiempo? Pensemos nada más en el calibre (en un buen sentido) de los convocantes, asistentes, orador designado y, por supuesto, la inusitada catilinaria que constituyó su alocución. ¿Cómo fue posible preservar esta absoluta secrecía que haría enrojecer de envidia no solamente a los sicilianos más fundamentalistas en el código de la Omertá, sino a los monjes cartujos, cuya devoción distintiva es la guarda más absoluta del silencio?