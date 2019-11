L

a dura campaña en redes sociales y medios de comunicación contra la 4T no tiene (por ahora) la potencia ni los alcances para inducir un golpe de Estado o provocar la renuncia del Presidente de la República, más bien su propósito es detener los cambios que ha hecho. Está modificando artículos esenciales de la Constitución. La dura campaña arrecia cuando es aprehendido por corrupción o se coloca bajo investigación a algún pez gordo . La semana anterior trascendió que la Unidad de Inteligencia Financiera tiene en el radar al ex secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza. Entraron en pánico ex funcionarios y empresarios que hicieron negocios de construcción y otro tipo en el sexenio anterior. Temen que suceda lo mismo que en el caso Rosario Robles: después de ser encarcelada, otros involucrados son aprehendidos. En los días que siguen habrá más noticias. La campaña anticorrupción debe seguir a fondo, que la violenta reacción en redes sociales contra la 4T no arredre a la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, ni al titular de la UIF, Santiago Nieto.

Banqueros a la cárcel

El banco más antiguo del mundo Monte dei Paschi di Siena ocupa páginas de la historia italiana. El gobierno tuvo que rescatar a la entidad toscana en 2016 con 20 mil millones de euros y pasó a ser propiedad del Estado hasta 2021, fecha en la que está prevista su venta. Un tribunal de Milán envió a prisión al ex presidente de la institución, Giuseppe Mussari, y a otros directivos por enmascarar el mal estado de las cuentas de esta entidad (fundada en 1472) tras la compra a Santander de la banca Antonveneta en 2008. Mussari fue condenado a siete años y seis meses de prisión; el antiguo director general, Antonio Vigni, a seis años y tres meses; el ex directivo Daniele Pirondini a cinco años y tres meses, el ex responsable financiero Gianluca Baldassarri a cuatro años y ocho meses, y el antiguo tesorero, Marco di Santo, a tres años y seis meses. En total, 13 ejecutivos del banco italiano, Deutsche Bank y Nomura han sido condenados. México es todavía un paraíso para la delincuencia de cuello blanco. La Comisión Federal de Competencia investiga el caso de varios bancos y traders por especular con bonos del gobierno. ¿Necesitará ayuda de la Fiscalía General la presidenta de la Cofece, Alejandra Palacios? Luego por qué salen por la puerta de atrás de esas instituciones.