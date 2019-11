Hacemos filas de hasta mil personas cada día, y los que no alcanzamos a cobrar nos tenemos que quedar a dormir y volver a intentarlo al otro día , explicó vía telefónica uno de los usuarios, quien pidió anonimato.

Reiteró que desde hace varias semanas los beneficiarios no han podido retirar su dinero y así es casi diario. Por ejemplo, Telecomm (que opera giros telegráficos y otras transferencias de dinero) no atiende a más de 200 beneficiarios por día. No han tomado en cuenta que con el gobierno (federal) de (el presidente Andrés Manuel) López Obrador, el número de campesinos, amas de casa y estudiantes favorecidos se incrementó .