Te sigo y te siguen leyendo... Tu novela póstuma Federico en su balcón se lee como si fuera escrita hoy, literatura, filosofía, historia y política. Al leerla dialogamos todos con el propio Carlos Fuentes. Una obra en la que tú haces alarde de todos los géneros desde tu enorme curiosidad. En ella se encuentran fatalidad, eterno retorno y esperanza. Hay frases que no puedo olvidar: en la familia no hay errores hay misterios ; el matrimonio es la forma más eficaz de aniquilar la inteligencia ; la mentira como sinónimo de vida ; el porvenir es inocente ; ambos tenemos un destino. Y no lo conocemos ; mentimos para ocultar el sufrimiento .

▲ Silvia Lemus y Carlos Fuentes en el alcázar de Chapultepec, donde se le rindió un homenaje en 2008. Foto Marco Peláez

Los jóvenes te descubren y platican contigo como lo hiciste tú con Federico Nietzsche desde el balcón.

Hoy, en tu aniversario 91, seguimos conversando. Siempre dijiste que a tus libros los amabas como a tus hijos. No importaba si eran buenos o no. Los escribiste por amor a la palabra. Tu mejor amante siempre fue la literatura.

Me preguntan cómo he vivido siete años sin ti, pero es que no he vivido sin ti, sigo viviendo contigo. Seguimos dialogando como también México dialoga contigo.

Silvia.

