Natalia Pollak, directora del MAM, anotó que en octubre pasado se inauguró en el Museo CoBrA de Arte Moderno Intense México, exposición hecha con base en la colección del MAM. En reciprocidad, se recibió CoBrA: serpiente de mil cabezas. Acotó: Fueron muchos meses de trabajo entre equipos. No sólo llegó la exposición y la pusieron. Todo se trabajó de manera conjunta: la museografía, los contenidos y textos. Es como hablar de una coproducción, de manera horizontal, entre colegas .

Agregó: Hay muchos problemas en el mundo, no obstante, tener intercambios interinstitucionales es muy positivo para entender qué pasa en otras partes .

Von Raay indicó que Intense México ha sido muy bien recibida en Holanda. Es la primera vez que hay una vista general de los artistas modernos mexicanos, y la reacción ha sido de mucho entusiasmo .

Movimiento irrepetible

CoBrA es el acrónimo de Copenhague, Bruselas y Ámsterdam, ciudades de origen de los fundadores del movimiento. Se disolvió en 1951 debido a desacuerdos entre sus miembros. Sin embargo, las ideas permanecieron en los años 50 y 60 y las amistades continuaron, apuntó Von Raay.

Ahora, el estilo CoBrA es muy conocido en Holanda, Dinamarca y Europa en general. Lo describió como de espontaneidad, de co-lor, de inspiración, del subconsciente, de dibujos infantiles .

Grupos como CoBrA ya no se dan. No conozco un movimiento como éste ahora, con sus teorías internacionales y sus colaboraciones entre escritores y artistas plásticos. Aunque sí, grupos más pequeños e informales . CoBrA buscaba alejarse de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Había una tendencia comunista. Las ideas del comunismo y del marxismo no son muy populares en este tiempo de neoliberalismo , señaló Von Raay.

Los integrantes de CoBrA pensaban seriamente que ésta era la vía para el futuro. Tampoco creyeron existir como un grupo especial, ya que todo el mundo tiene posibilidad de expresar creatividad .

La muestra también comprende obras provenientes de los acervos de los museos de Arte Moderno y Tamayo, de México, así como de acervos particulares.

El Museo de Arte Moderno se ubica en Paseo de la Reforma y Gandhi, Bosque de Chapultepec. La exposición permanecerá hasta el 12 de abril de 2020.